Oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt köy hayatına geçiş yaptı

Oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen Mehmet Akif Alakurt, uzun süre sonra ortaya çıktı. Kaş'a 16 km uzaklıkta bir köy evinde yaşayan Alakurt, uzamış sakalı ve bakımsız hakiyle dikkat çekti.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 'Adanalı' dizisiyle bir döneme damga vuran Mehmet Akif Alakurt, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Özgü Namal, Özlem Tekin gibi ünlü isimlerden sonra Alakurt da köy hayatına geçiş yaptı. Antalya Kaş'a bağlı bir köyde üç dönüm arazi üzerine inşaa ettirdiği evinde köpekleriyle beraber yaşayan 41 yaşındaki oyuncu, günün tamamını yalnız başına geçiriyor.

Evine boks torbası asıp çalışan Alakurt'un, ağaçlar arasındaki yaşamı objektiflere böyle yansıdı. İki tane kurt köpeği olduğu görülen oyuncunun evinin çatısındaki şezlongu ise dikkat çekti.

Yaşadığı yerde köylülerle konuşmayan ünlü oyuncu, zamanının tümünü yalnız başına geçiriyor. Köy halkına selam dahil vermeyen Alakurt'un köylüler tarağından sevilmediği görüldü.

Oyuncu, evinin bahçesinde organik tarım yapıyor. Mehmet Akif Alakurt'un altı önce köye yerleştiği öğrenilirken, arazisi için hatırı sayılır bir para ödediği iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin