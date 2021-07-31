Oyunculuğa ara vermişti... Yıllar sonra ortaya çıktı
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Oyunculuğa ara vermişti... Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğa ara vermişti... Yıllar sonra ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu ve yazar Başak Sayan, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda objektiflere takıldı. İkiz bebek sahibi olduktan sonra oyunculuğa ara veren Sayan, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...

Sayan, eşi Murat Vardar'ın doğum günü hediyesi almak için alışverişine çıktığını söyledi. Dört yıl önce ikiz bebek sahibi olduktan sonra oyunculuğa ara veren Başak Sayan, "İyi bir proje gelirse ekranlara dönebilirim" dedi.

"ŞİLE'DE SAKİN BİR HAYATIM VAR"

Bu arada Şile'de orman içinde sakin bir yaşam sürdüren oyuncu, "Şile'de sakin bir hayatım var. Bir ara altı ay boyunca şehre inmediğim oldu. Önümüzdeki mart ayında çıkacak olan romanım için yoğun bir şekilde çalışıyorum" dedi.

Başak Sayan son olarak 2015 yılında ekrana gelen 'Milat' adlı dizide rol almıştı.

Oyunculuğa ara vermişti... Yıllar sonra ortaya çıktı
Oyunculuğa ara vermişti... Yıllar sonra ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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