Oyunculara sunucu yetişmiyor! Lost Ark yeni sunucular açıyor

Kuzey Amerika sunucularındaki Lost Ark oyuncuları, Lost Ark sunucularına beklemeden girebiliyorken, Lost Ark Avrupa sunucuları ramazan pide kuyruğu sırasına dönmüş durumda. Avrupa sunucularına giriş yapabilmek için 3-4 saat bekleyen oyuncuların isyanı üzerine Lost Ark'a yeni Avrupa sunucuları açılıyor.

Yayıncı Amazon games ve geliştirici Smilegate RPG sorunun farkında ve daha fazla Avrupa sunucusu eklemek için ortak bir çaba sarf ediyorlar. Ancak bu açılacak sunucular, geçerli Orta Avrupa bölgesinden ayrı yeni bir bölgenin parçası olacak ve Lost Ark sunucuları bölgeler arası oynamayı desteklemiyor. Lost Ark'ın paylaştığı duyuruda, "Oyunun mimarisi nedeniyle Avrupa'da daha fazla oyuncuyu ağırlamanın tek yolu bu" ifadesi yer alıyor.

AVRUPA'DA YENİ SUNUCULAR AÇILIYOR

Lost Ark'ın 13 Şubat'ta internet sitesinde yayınladığı duyuruda, "Cuma günkü lansmanımızdan bu yana Lost Ark'ta bize katılan oyuncuların sayısı bizi uçurdu. Arkesia istekli oyuncularla dolu, bu yüzden Avrupa'da tamamen yeni bir sunucu bölgesi kurmak için mümkün olduğunda hızlı çalışıyor."

LOST ARK LANSMAN HEDİYELERİ

Smielgate RPG ve Amazon Games'in tüm oyunculara verdiği bir lansman kutlama hediyesini de duyurdular: