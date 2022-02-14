Oyunculara sunucu yetişmiyor! Lost Ark yeni sunucular açıyor
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Steam'in en başarılı oyunları arasında yer alan Amazon Games'in yayınladığı SmileGate RPG'nin geliştirdiği MMO oyunu Lost Ark, Avrupa sunucularındaki sunucu kuyruklarıyla başa çıkabilmek için yeni sunucular açma kararı aldı.
Kuzey Amerika sunucularındaki Lost Ark oyuncuları, Lost Ark sunucularına beklemeden girebiliyorken, Lost Ark Avrupa sunucuları ramazan pide kuyruğu sırasına dönmüş durumda. Avrupa sunucularına giriş yapabilmek için 3-4 saat bekleyen oyuncuların isyanı üzerine Lost Ark'a yeni Avrupa sunucuları açılıyor.
Yayıncı Amazon games ve geliştirici Smilegate RPG sorunun farkında ve daha fazla Avrupa sunucusu eklemek için ortak bir çaba sarf ediyorlar. Ancak bu açılacak sunucular, geçerli Orta Avrupa bölgesinden ayrı yeni bir bölgenin parçası olacak ve Lost Ark sunucuları bölgeler arası oynamayı desteklemiyor. Lost Ark'ın paylaştığı duyuruda, "Oyunun mimarisi nedeniyle Avrupa'da daha fazla oyuncuyu ağırlamanın tek yolu bu" ifadesi yer alıyor.
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AVRUPA'DA YENİ SUNUCULAR AÇILIYOR
Lost Ark'ın 13 Şubat'ta internet sitesinde yayınladığı duyuruda, "Cuma günkü lansmanımızdan bu yana Lost Ark'ta bize katılan oyuncuların sayısı bizi uçurdu. Arkesia istekli oyuncularla dolu, bu yüzden Avrupa'da tamamen yeni bir sunucu bölgesi kurmak için mümkün olduğunda hızlı çalışıyor."
LOST ARK LANSMAN HEDİYELERİ
Smielgate RPG ve Amazon Games'in tüm oyunculara verdiği bir lansman kutlama hediyesini de duyurdular:
- Araç Seçim Sandığı (her iki montaj seçeneği)
Terpeion
- Terpeion of the Shadow
- Yaz Ortası Gecesi Rüya Enstrümanı Cilt Seçim Sandığı
- İyileştirme Savaş Öğesi Sandığı x10
- Taarruz Savaş Öğesi Sandığı x10
- Efsanevi Uyum Seçim Sandığı x3
- Haftalık Ticaret İksirleri Paketi x3
- Phoenix Plume x20