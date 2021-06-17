Oyuncu Wilma Elles, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla hakim karşısında
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Oyuncu Wilma Elles, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla hakim karşısında

Oyuncu Wilma Elles, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla hakim karşısında
Hürriyet - Haberler | Magazin

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Wilma Elles ile şikayetçi Ülkü Çağlayan ve taraf avukatları katıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Wilma Elles ile şikayetçi Ülkü Çağlayan ve taraf avukatları katıldı. Sanık Arif Kerem Göğüş ise gelmedi. Göğüş'ün avukatı, takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin kanun yararına bozma yoluna başvurduklarını belirterek, Adalet Bakanlığı'ndan dönüşünün beklenmesini talep etti. Mahkeme, talebi reddetti.

"TİCARİ İLİŞKİM OLMAMIŞTIR"

Duruşmada savunması alınan Wilma Elles, "Kerem Göğüş eski erkek arkadaşımdır. Hamile kaldığım için iyi gitmeyen ilişkimize devam ettik. Çocuklarım doğduğunda idare etmeye çalıştık ama olmadı. 2015 yılında çocukların doğmasından sonra Kerem Göğüş ile irtibatım kesildi. Sanıkla ortak çocuklarımızdan dolayı mecburi olarak görüşmüşlüğüm oldu. Ne kendisiyle ne de şirketiyle ticari ilişkim olmamıştır" dedi.

"YARIM KALAN İNŞAATI BEN TAMAMLADIM"

Soruşturma dosyasında bahsi geçen Nurcan Elles isimli kişinin soy isminin yanlış yazıldığını öne süren Wilma Elles, "O kişinin soyadı İlleez'dir. Benim soy ismime tesadüf eseri benzemektedir. Bu kişi Kerem'in annesidir. 2017 yılında kendi birikimim ile Keremin yaptığı inşaattan 7 daire satın aldım. Aldığım daireler Keremin sattığı daireler değildi. C.S. isimli şahıstan satın aldım. Sürekli gayrimenkul işi yaparım, Keremin yaptığı binada icra tarafından yapılan satış olduğunu öğrendim. Kredi işlemlerini yetiştiremediğim için evleri satın alamadım. Alıcı olmadığı için de evlerin satışı gerçekleşmedi. Daha sonra banka tarafından satılan 7 daireyi kredi çekerek, 1 milyon 250 bin TL'ye satın aldım. 18 daireden oluşan binada 14 dairem var. Yarım kalan inşaatı ben tamamladım" diye konuştu. Elles, şikayetçilerin sorusu üzerine de Kerem Göğüş'ün müştekilere, 'Gayrimenkuller üzerindeki ipotekleri kaldırıp, mallarınızı vereceğim" dediğini duymadığını belirterek, "Projesi ile ilgili katalogda fotoğrafım herhangi bir ücret almamam şeklinde kullanıldı" dedi.

GÖĞÜŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Mahkeme, sanık Arif Kerem Göğüş hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkarılmasına, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. Wilma Elles, adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Wilma Elles ve Arif Kerem Göğüş "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede 7 şikayetçinin şüpheli Göğüşün yetkili olduğu şirketlerce projelendirilip, satış ofisleri kurularak maket üzerinden gayrimenkul satış sözleşmeleri yapılarak satış işlemleri yapıldığı anlatılıyor. Bu projelerin bir kısmına başlanmadığı, bir kısmının yapımının ise tamamlanmadığı belirtilen iddianamede, şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları iddia ediliyor.

İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüşün birlikte hareket ettikleri belirtilerek, "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 7'şer kez olmak üzere toplam 21 yıldan 70'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: Hürriyet

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