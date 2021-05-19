Oyuncu Tolga Karel, Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlü isimleri hedef aldı: O adamdır
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Oyuncu Tolga Karel, Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlü isimleri hedef aldı: O adamdır

Oyuncu Tolga Karel, Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlü isimleri hedef aldı: O adamdır
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlü isimlere tepki gösterdi. Peker'le fotoğrafını paylaşan Karel, "Sedat Peker adamdır" notunu yazdı.

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Peker'le ilgili bir paylaşım yaptı. Peker ile çekilen fotoğraflarını silen ünlü isimleri hedef alan Karel, kendi fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

"SEDAT PEKER ADAMDIR"

Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım yapan Karel, "Daha düne kadar kol kola gezen sanatçılar, Sedat ağabeyle çekilen fotoğrafları siliyormuş. Adetim değildir ama ben de bir fotoğraf koyayım dedim. Sedat Peker adamdır" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Tolga Karel, Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlü isimleri hedef aldı: O adamdır
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu Tolga Karel, Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlü isimleri hedef aldı: O adamdır - Haberler Magazin
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