Oyuncu Tobey Maguire, Kız Arkadaşı Üstsüz Yakalanmasın Diye Yosunla Önlem Aldı

Örümcek Adam serisinin yıldızı Tobey Maguire arkadaşlarıyla deniz keyfi yaptı. Kız arkadaşlarından biri denize üstsüz girince gazeteciler görüntü almasın diye yosunları toplayıp kız arkadaşının göğüslerini kapadı.

KIZ ARKADAŞLARINDAN BİRİ DENİZE ÜSTSÜZ GİRDİ

Bir süre önce 10 yıllık evliliğini bitiren 42 yaşındaki Maguire, Malibu'da iki kız arkadaşıyla denize girerken objektiflere takıldı. Maguire ve kız arkadaşları uzun süre denizde şakalaştı, dipten çıkardıkları yosunları birbirlerinin üzerine atıp kahkahalarla güldü. Denizin içinde çocuklar gibi eğlenen üçlü kumsala çıkma vakti geldiğinde ise kısa süreli bir panik yaşadı. Çünkü Tobey Maguire'ın yanındaki arkadaşlarından biri bikinisinin üstünü giymeden denize girmişti.

KIZ ARKADAŞININ ÜZERİNE YOSUN ATTI

Üstsüz şekilde görüntülenmek istemeyen genç kadının imdanına Mauire yetişti. Önce denizde şakalaştıkları yosunlarla kız arkadaşının göğüslerini kapattı. Sonra da kumsala çıkınca hemen koşup havlusunu getirdi ve arkadaşını üstsüz görüntülenmekten kurtardı.



