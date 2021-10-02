Oyuncu Tamer Karadağlı'nın ilginç takıntısı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkarıyor - Haberler Magazin
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Oyuncu Tamer Karadağlı'nın ilginç takıntısı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkarıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Oyuncu Tamer Karadağlı'nın ilginç takıntısı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkarıyor

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, pek bilinmeyen bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Ayakkabılarını sadece yatarken ve banyo yaparken çıkartan oyuncu, ayakkabısını çıkartmasını isteyen arkadaşlarının da kapısından geri dönüyor.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tamer Karadağlı'nın bir ayakkabı takıntısı olduğu ortaya çıktı.

2 YER DIŞINDA AYAKKABILARINI HİÇ ÇIKARMIYOR

Evde ayakkabılarıyla dolaşan oyuncu, sadece banyoya gireceği zaman ve yatağa gireceği anlarda ayakkabısını çıkartıyor. Bu takıntısı nedeniyle misafirlikte de sıkıntı yaşayan Karadağlı, ayakkabıları çıkarılması istendiğinde kapıdan döndüğü öğrenildi.

Ayak görmekten hoşlanmayan 54 yaşındaki Karadağlı, parmak arası terliklere de asla tahammül edemiyor.

Oyuncu Tamer Karadağlı'nın ilginç takıntısı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkarıyor

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Oyuncu Tamer Karadağlı'nın ilginç takıntısı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkarıyor - Haberler Magazin
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