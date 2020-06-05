Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir 17 yıl boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, dizinin yeniden başlayacağı yönündeki söylentilerin ardından resti çekerek "Benim için bitmiştir" dedi.

Yıllardır Pınar Altuğ ile Çocuklar Duymasın dizisinde başrol oynayan Tamer Karadağlı, yeniden dizide oynayacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"ÇOCUKLAR DUYMASIN BENİM İÇİN BİTMİŞTİR"

Çeşitli kanallarda tekrar bölümlerinin yayınlanmasına rağmen oyuncu kadrosu ve senaryosuyla en çok izlenen yapımlar arasında olan Çocuklar Duymasın'ın yeniden çekileceği iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Çıkan iddialara ilk tepki dizide Haluk rolünü canlandıran Tamer Karadağlı'dan geldi.

Akşam'da yer alan habere göre: Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Karadağlı, resti çekerek "Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir. Başlarsa da ben olmayacağım. Zaten 4 ayrı kanalda yayımlanıyor" dedi.

Oyuncu kadrosunda Zeyno Gönenç, Pınar Altuğ Atacan, Tamer Karadağlı, Alp Eren Khamis, Alpaslan Özmol, Ferdi Akarnur ve Melek Şahin'in olduğu Çocuklar Duymasın isimli dizinin ilk bölümü 2002 yılında yayınlandı.