Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın alacak davasında bilirkişi: Özyıldız'a 60 bin 808 lira ödenmeli - Haberler
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Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın alacak davasında bilirkişi: Özyıldız'a 60 bin 808 lira ödenmeli

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın alacak davasında bilirkişi: Özyıldız'a 60 bin 808 lira ödenmeli

OYUNCU Şükrü Özyıldız 'Kış Güneşi" adlı dizinin yurt dışı gelirinden gereken payı alamadığı iddiasıyla yapım şirketine açtığı davada, bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

İSTANBUL (DHA) - OYUNCU Şükrü Özyıldız'Kış Güneşi" adlı dizinin yurt dışı gelirinden gereken payı alamadığı iddiasıyla yapım şirketine açtığı davada, bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Bilirkişi raporunda, Özyıldız'a ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 lira olduğu belirtildi.

Şükrü Özyıldız, "Kış Güneşi" adlı dizinin yurt dışında yayınlanan bölümlerinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya'ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazanmıştı. Özyıldız davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açmıştı. Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurt dışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep etmişti.

"60 BİN 808 TL ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR "İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verilmişti. Bilirkişi heyet raporu geçtiğimiz günlerde mahkeme dosyasına ulaştı. Raporda, Şükrü Özyıldız'ın oynadığı "Kış Güneşi" adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasında yurt dışı satışlarından elde edilen gelirin 3 milyon 584 bin TL olduğu ve oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 TL olabileceği belirtildi.


- İstanbul

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Haber: Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın alacak davasında bilirkişi: Özyıldız'a 60 bin 808 lira ödenmeli - Haberler
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