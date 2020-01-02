: Oyuncu Şevval Sam, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı

02.01.2020 07:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:12

FOX TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde Ender karakterini oynayan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 2020 yılının ilk pozlarını paylaştı. Derin yırtmaç detaylı elbisesiyle poz veren Sam, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

46 yaşındaki Şevval Sam, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına yenilerini ekledi. 2019 yılının son saatlerinde sahne alan şarkıcı, siyah derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti. Uzun ve yarı transparan elbisesiyle art arda fotoğraf paylaşan Şevval Sam altına şu notu düştü: "Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2019'du. Dün akşam bizimle olan herkese teşekkürler"

TAKİPÇİLERİ İLTİFAT YAĞDIRDI

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle her daim dikkat çeken Şevval Sam'ın fotoğraflarına "Harika ötesi bir sanatçısınız bayılıyorum size", "Siyahın asaleti bir insana bu kadar mı yakışır" ve "Kadın ail ve aşırı güzel olunca ne yakışmaz ki" yorumları yapıldı.

İşte Şevval Sam'ın çok beğenilen pozları:

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