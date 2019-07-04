Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı

Arka Sokaklar'ın Komiser Mesut'u Şevket Çoruh, ilk evliliğini 1993 yılında kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile yapmış ve bir kızları olmuştu. 22 yaşındaki kızı mezuniyet törenine katılan Şevket Çoruh'un paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyayı salladı.

"MEZUN OLDUK"

Günay Karacaoğlu ile evliliğini 2004 yılında bitiren Şevket Çoruh, 2014 yılında tanıştığı Özge Turna ile 2018'e evli girmişti. Şevket Çoruh'un 22 yaşındaki kızı Gülenay Çoruh, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. Sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapan Çoruh, bu sefer kızının mezuniyetinden çektirdiği bir fotoğrafı "Mezun olduk" notuyla paylaştı.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Usta oyuncunun paylaştığı bu fotoğraf ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Gülenay Çoruh'un annesine olan benzerliği ise herkesi şaşırttı.