Oyuncu Seray Sever, Olay Görüntülerle İlgili Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu

Oyuncu ve sunucu Seray Sever katıldığı magazin programında yıllar önce Ali Poyrazoğlu ile yaşadığı olayla ilgili açıklama yaptı.

"ALİ POYRAZOĞLU AÇIKLAMASI"

Yıllar önceki görüntülerinin tartışıldığı 2. Sayfa programında sunucular, tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu ile yaşanan anları Sever'e hatırlatıldı. Seray Sever, Poyrazoğlu'nun kendisini bir anda kucakladığı ve herkesi şaşırtan bir harekette bulunduğu o görüntülerle ilgili konuştu.

"BANA SARILDI VE KALDIRDI"

Sever: "Ali Poyrazoğlu bana sarıldı ve kaldırdı o dönemler sert bir tiptim sanırım yaptığım işler fazlaca dikkat çekiyor ve abartılıyordu. O dönem olay çok büyüdü ve kadın hakları dernekleri bile araya girdi ama o bir şov programıydı ve hareketi yapan kişi de Ali Poyrazoğlu ne onun kendisinden söz ettirmeye ihtiyacı var ne de hareketin arkasında başka bir sebep aramaya…" şeklinde konuştu.