Oyuncu Selen Seyven doğum için gün sayıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Selen Seyven doğum için gün sayıyor

Oyuncu Selen Seyven doğum için gün sayıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bir süredir ekranlaran uzak olan oyuncu Selen Seyven, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Baran Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu.

Bir süredir ekranlaran uzak olan oyuncu Selen Seyven, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Baran Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu.

Güzel haberi "Biz evlendik... Kendi aramızda, gu¨zel dostlarımız ve canımız ailemiz s¸ahitligˆinde: )" sözleriyle sosyal medya hesabından duyuran Selen Seyven anne olmak için gün sayıyor.

Selen Seyven bu kareyi "Son 8 hafta" notuyla paylaşmıştı...

Eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına alacak olan çiftin, kızları olacak...

Selen Seyven bu karenin altına ise "Seni bekliyoruz" yazdı...

Kaynak: Hürriyet

Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı
Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı
Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor
Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mustafa Demir Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Onur Akay Yusuf Güney Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Selen Seyven doğum için gün sayıyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:52:34. #1.15#

title