Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu

Geçtiğimiz gün elindeki bagajıyla Metrobüse binmek için turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Seni işinden ederim" diyerek olay çıkaran oyuncu karakolluk oldu.

Oyuncu Selahattin Taşdöğen, geçtiğimiz günlerde asistanı ve 8 yaşındaki kızı ile birlikte İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüse binmek için durağa geldi. Elindeki bagajla turnikesi olmayan yerden geçerek durağa girmek isteyen oyuncuyu, güvenlik görevlileri durdurunca gerginlik çıktı.

KARAKOLLUK OLDULAR

Sabah'ta yer alan habere göre: Görevliler, Taşdöğen'e akbil basması gerektiğini söyledi. Ünlü oyuncu ise akbil bastığını bagajı olduğu için ücretsiz yerden geçtiğini belirtti. Konuşma sırasında maskesini indiren Taşdöğen'i güvenlik görevlisinin uyarması sonrası taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Ardından Taşdöğen ve asistanı Alaattin Dumanoğlu ile güvenlikler arasında arbede yaşandığı ileri sürüldü.

Arbede de Dumanoğlu'nun yere düşen telefonu ve gözlüğü kırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadelerinin alınması için karakola götürdü.

"SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLYOR MUSUN?"

Güvenlik görevlisi Mehmet Yetkin, akbilsiz geçiş yaptığı için tarafları uyardıklarını fakat Taşdöğen'in maskesini indirdiğini, bunun için uyardıklarında ise "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben halkın sanatçısıyım. Seni işinden ederim. Eşkıya mısınız siz, kabadayı mısınız?" yanıtıyla tehdit edildiklerini ileri sürdü ve Alaattin Dumanoğlu'nun saldırısına maruz kaldıklarını anlattı.

ÜCRETSİZ GEÇMEK İSTEDİĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALARI REDDETTİ

Selahattin Taşdöğen'in asistanı Alaattin Dumanoğlu, güvenlik görevlilerin saygısızca konuştuğu için tartışma çıktığını, sonrasında yaşanan darp nedeniyle cep telefonunun ve gözlüğünün kırıldığını iddia etti. Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte metrobüse binmek istediğini, bagajlı yerden geçiş yaptığını, geri dönüp akbilini bastığı sırada güvenliklerin kendisini durdurduğunu ve aralarında tartışma çıktığını anlattı.

"DARP VE TEHDİTTEN BULUNMADIK"

Kızının olaydan etkilenmemesi için kenarda polisi beklediğini kaydeden Taşdöğen, "Güvenlik görevlilerine darp veya tehditte bulunmadık. Onların bize karşı yaptığı saygısızlık sonucu sadece tartışma yaşandı. Bir de asistanımı iteleyerek darp etmeye başladılar" dedi.

Savcılık, yürütülen soruşturmada darp raporu olmayan tarafların şikayetlerini takipsizlikle sonuçlandırdı.