Oyuncu Seda Bakan anne oldu! Seda Bakan kimdir?

16.08.2019 17:54

Oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturdu. Bebek bekleyen çiftten güzel haber geldi. Başarılı oyuncu, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Seda Bakan eşi, hayatı, boyu ve fazlası haberimizde…

SEDA BAKAN KİMDİR?

Genç oyuncu, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de dünyaya geldi. Anne tarafı Selanikli, baba tarafı Saraybosnalı olan Bakan'ın bir ağabeyi var. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezinde eğitim gördü.

BEHZAT Ç. DİZİSİNDE YER ALDI

Seda Bakan, "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki Eda rolüyle tanındı. 2014 yılında STAR TV'de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı "Kardeş Payı" adlı dizide oynadı. Bakan, 2016 yılında Tv8'de "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasının jüri koltuğunda yer oturdu.

Güzel oyuncu, 2014'ün Ocak ayında nişanlandığı müzisyen Ali Erel ile 27 Eylül 2014 tarihinde de dünya evine girdi.