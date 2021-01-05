Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi

05.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:54
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi

Beşiktaş'ta oyuncu Rüzgar Aksoy'un köpeğini gezdirdiği sırada, başka bir köpeğin saldırısına uğrayarak elinin kırıldığı olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında "Taksirle yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Dizi oyuncusu Rüzgar Aksoy, Beşiktaş'ta evine yakın bir parkta Bucky adlı köpeğini gezdirip evine dönerken sokağın girişinde komşusunun "Dogo Argentino" cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı. Komşusuna köpeğini bağlaması uyarısında bulunmasına rağmen bağlanmayan Dogo Argentino cins köpek, Rüzgar Aksoy'un köpeğine saldırmaya başlamıştı. Ünlü oyuncu köpeğini korumak için saldıran köpeği engellemeye çalışmıştı. Köpek ısırıkları sonucu eli kırılan oyuncu, köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılıkça başlatılan soruşturma, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Tarafların uzlaşamaması üzerine saldıran köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında "Taksirle Yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Adil K. S. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özden Atik

Haber Yorumları (2)
UCUZCU HÜSEYİN: ne yani o hatanın bedeli sadece 1, 5 yıl mı ? insan hayatı ve organı bu kadar ucuz mu ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAMSUNLU: vayy. minberci hasan. . ne diziydi be. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Bülent Ersoy Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Ryan Babel Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Ocak Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 15:12:25. #1.15#
title