Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinin Cemile'si Pelin Ermiş, verdiği kilolardan sonra sosyal medya hesabından mini şortlu pozlarını paylaştı.

Yayınlanan her bölümü milyonlar tarafından izlenen Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşmaya başladı. Dizide Cemile karakterini oynayan Pelin Ermiş'in yeni imajı ise tekrar bölümlerinden ardından yeniden gündem oldu.

YENİ HALİ TAM NOT ALDI

Fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptırdığı ileri sürülen Ermiş'in Instagram hesabından paylaştığı mini şortlu paylaşımları takipçilerinden tam not aldı. Salgın nedeniyle karantinada olan ve uzun zamandır herhangi bir projede yer alamayan oyuncunun yeni hali ise herkesi şaşırttı.

37 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu'nun yanı sıra Kiraz Mevsimi, Avlu ve Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol aldı.

İşte Ermiş'in Instagram'a damga vuran pozları...