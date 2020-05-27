Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
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Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi

Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinin Cemile'si Pelin Ermiş, verdiği kilolardan sonra sosyal medya hesabından mini şortlu pozlarını paylaştı.

27.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:23

Yayınlanan her bölümü milyonlar tarafından izlenen Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşmaya başladı. Dizide Cemile karakterini oynayan Pelin Ermiş'in yeni imajı ise tekrar bölümlerinden ardından yeniden gündem oldu.

YENİ HALİ TAM NOT ALDI

Fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptırdığı ileri sürülen Ermiş'in Instagram hesabından paylaştığı mini şortlu paylaşımları takipçilerinden tam not aldı. Salgın nedeniyle karantinada olan ve uzun zamandır herhangi bir projede yer alamayan oyuncunun yeni hali ise herkesi şaşırttı.

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi

37 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Ermiş, Aşk-ı Memnu'nun yanı sıra Kiraz Mevsimi, Avlu ve Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol aldı.

İşte Ermiş'in Instagram'a damga vuran pozları...

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Haber Yorumları (4)
MELİS: Ben bundan daha güzelim valla hem kısa şort bana çok daha güzel yakışıyor ne o ole çarpık ve tombul bacaklarıyla aklı sıra şov yapmaya kalkisiyo hıh güzelde bişe olsa bari....??
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MALATYALI: Hasta galiiba
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AVNİ: meliss cimcime nerdesin la.
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500
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