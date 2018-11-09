Oyuncu Özgü Namal, Eşek Sütünden Dünyanın En Pahalı Peynirini Üretecek

Oyuncu Özgü Namal, reklamcı eşi Serdar Oral ile birlikte Muğla Köyceğiz'de bir çiftlik evine taşındı ve Balkan eşekleri satın aldı. Oyuncu, anavatanı Sırbistan olan ve eşek sütünden yapılan, dünyanın en pahalı peynirini üretmek için çalışmalara başladı.

DÜNYANIN EN PAHALI PEYNİRİNİ ÜRETMEK İÇİN KOLLARI SIVADI

2 çocukları olan çift, orman içindeki bir çiftlik evinde yaşamaya başladı. Özgü Namal ve eşi, burada Sırbistan'ın dünyaca ünlü peynirinden ilham alarak yeni bir işe atıldı. Takvim'in haberine göre, Belgrad'da Balkan eşeklerinin sütünden elde edilen ve dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen 'pule' peynirinin ününü duyan Özgü Namal ve eşi, bu peyniri Türkiye'de üretmek için kolları sıvadı. İkili, sütünden faydalanmak için Balkan eşekleri satın aldı.

PAHALI OLMASI EŞEK SÜTÜNÜN NADİR BULUNMASI

Çift, pule peyniri yapmak amacıyla eşek yetiştirmeye başladı. Bu peynirin çok pahalı olmasının nedeni ise eşek sütünün nadir bulunması.

ANNE SÜTÜNE EŞ DEĞER

Anne sütüne eş değer olduğu açıklanan eşek sütünden elde edilen pule peynirinin kilosu 1000 dolar.

ÜRETİMİ MEŞAKKATLİ

100 eşeğin sütünden 1 kilo pule peyniri elde ediliyor ve bu bir kilo peyniri yapabilmek için de 25 kilo eşek sütüne ihtiyaç duyuluyor.