Oyuncu Özgü Namal, Eşek Sütünden Dünyanın En Pahalı Peynirini Üretecek
Şehir hayatının gürültüsünden kaçan ünlüler arasında yerini alan ünlü oyuncu Özgü Namal, dünyanın en pahalı peynirleri arasında bulunan "Pule"yi üretmek için Balkan eşekleri satın aldı.
Oyuncu Özgü Namal, reklamcı eşi Serdar Oral ile birlikte Muğla Köyceğiz'de bir çiftlik evine taşındı ve Balkan eşekleri satın aldı. Oyuncu, anavatanı Sırbistan olan ve eşek sütünden yapılan, dünyanın en pahalı peynirini üretmek için çalışmalara başladı.
DÜNYANIN EN PAHALI PEYNİRİNİ ÜRETMEK İÇİN KOLLARI SIVADI
2 çocukları olan çift, orman içindeki bir çiftlik evinde yaşamaya başladı. Özgü Namal ve eşi, burada Sırbistan'ın dünyaca ünlü peynirinden ilham alarak yeni bir işe atıldı. Takvim'in haberine göre, Belgrad'da Balkan eşeklerinin sütünden elde edilen ve dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen 'pule' peynirinin ününü duyan Özgü Namal ve eşi, bu peyniri Türkiye'de üretmek için kolları sıvadı. İkili, sütünden faydalanmak için Balkan eşekleri satın aldı.
PAHALI OLMASI EŞEK SÜTÜNÜN NADİR BULUNMASI
Çift, pule peyniri yapmak amacıyla eşek yetiştirmeye başladı. Bu peynirin çok pahalı olmasının nedeni ise eşek sütünün nadir bulunması.
ANNE SÜTÜNE EŞ DEĞER
Anne sütüne eş değer olduğu açıklanan eşek sütünden elde edilen pule peynirinin kilosu 1000 dolar.
ÜRETİMİ MEŞAKKATLİ
100 eşeğin sütünden 1 kilo pule peyniri elde ediliyor ve bu bir kilo peyniri yapabilmek için de 25 kilo eşek sütüne ihtiyaç duyuluyor.
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Bizim semtin kızıdır. Bizim hanım taş koymasaydı şuan haberdeki eşek yetiştirdiği adam ben olabilirdimCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Eşek sütü BOŞ insanların uydurmaları kaçı sütü asıl olanıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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EŞŞEGE ALTIN SEMER VURMUŞLAR EŞŞEK GENE EŞŞEK KİM DE VAR BİN DOLARDA EŞŞEK PEYNİRİ ALACAK BİZ İNEK PEYNİRİNİ ZOR ALIYORUZ KİLOSU OTUZ LİRA DÖRT KİŞİLİK AİLEYE ÜÇGÜN YETİYOR VAY ANAM VAYY ÖFFCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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MERZİFON EŞEĞİ ALSA DAHA İYİ VERİM ALIRDI. . EŞEKLERE BOL BOL EŞEK ÜRÜNLERİ YEDİRİRDİ. . BALKAN EŞEKLERİNİNİ SÜTÜ AZ OLUR , MERZİFON KIRMASI ALSIN.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Aman deyim sucuk felan yapayım deme güven kalmadı kimseye..Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır