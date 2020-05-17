Oyuncu Özge Özberk, Senaryo Sohbetleri'nin konuğu oldu Açıklaması
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Oyuncu Özge Özberk, Senaryo Sohbetleri'nin konuğu oldu Açıklaması

"Babam ve Oğlum", "Kırık Kanatlar", "Çemberimde Gül Oya", "Bir Demet Tiyatro" gibi birçok film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan oyuncu Özge Özberk, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı'nca (TÜRSAK) "İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında düzenlenen Senaryo Sohbetleri'ne konuk oldu.

Oyuncu Özge Özberk, Senaryo Sohbetleri'nin konuğu oldu Açıklaması
17.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:50

"Babam ve Oğlum", "Kırık Kanatlar", "Çemberimde Gül Oya", "Bir Demet Tiyatro" gibi birçok film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan oyuncu Özge Özberk, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı'nca (TÜRSAK) "İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında düzenlenen Senaryo Sohbetleri'ne konuk oldu.

Moderatörlüğünü yönetmen Bora Talat Oyacı'nın yaptığı "Oyuncu Gözüyle Senaryo" başlıklı söyleşi TÜRSAK YouTube kanalında gerçekleştirildi.

Özberk, karantina sürecini iyi değerlendirdiğini belirterek, "Okuma listemde olan kitaplarım vardı, onları okudum. Bol bol film izledim. Yazdım, çizdim, her saniyesini kullanmaya çalıştım. Salgın bitsin ama süre bitmesin mi acaba diye düşünüyorum. Çok keyifli geçti ama sevdiklerimizi görememe kısmı biraz zor geçiyor. Genel hatlarıyla keyifli bir süreçti." dedi.

Lise yıllarında veteriner olmayı istediğini ancak üniversitede sosyal bilimler okuduğunu ifade eden Özberk, oyunculuk deneyimlerinin lise yıllarından sonra birkaç dizide figüran olarak başladığını söyledi.

Kemal Sunal'la "Şaban Askerde" dizisinde rol aldığını hatırlatan Özberk, "Kemal Sunal'ın yanında olmak, onunla beraber oynamak benim için çok değerliydi. Çok heyecanlıydım. Önce bir bölüm olarak planlanmıştı ama 3-4 bölüm devam ettim. Gerçek bir asker kışlasında çekiliyordu ve gerçekten setlerin zorluğunu orada öğrenmeye başladım." ifadelerini kullandı.

"Bir yerin parçası olman lazım ki bütünü oluşturabilesin"

Özberk, dönem filmlerinde ve dizilerinde oynamayı çok sevdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ve ağabeyim 'sevdiğin işi yapmazsan başarılı olamazsın' mottosuyla büyüdük. Babam da annem de hep bu cümleyi kurdular. İstanbul Üniversitesini kazandığımda kendimi çok oraya ait hissetmemiştim. Bir yerin parçası olman lazım ki bütünü oluşturabilesin. Tiyatroda ait olduğum parçayı buldum, sevdiğim işin göbeğindeyken de onu bırakmadım. O inanç bizi ileriye götürür. Sinemada, tiyatroda ya da dizide her zaman hep içime işleyerek yaptım. Dolasıyla aşkla yapılan her işte başarı gelir. Dönem yapımları benim için çok keyifli, çok şey öğreniyorum. Dönem yapımlarında çok rol aldım, her yaşın rolünü oynamak gerektiğine inanıyorum. Umarım her yaşta, her yaşı oynama şansına erişirim."

Senaryo yazmanın kolay olmadığına işaret eden Özberk, "Taslağını oluşturduğum bir hikayem var. Anneannemin yaşam hikayesi bu ve araştırmalarım iyi giderse ortaya güzel bir hikaye çıkacak. Anneannemin gençliğini oynamak isterim. Yazmaya giriştim ama çok iyi araştırma yapmak ve iyi bir kurgu gerekiyor. Çok güzel bir aşk hikayesi var. Hayata geçirmeyi çok istiyorum." şeklinde konuştu.

Özge Özberk, oyunculuğu severek yapan kişi için rolün büyüğü ya da küçüğü olamayacağına vurgu yaparak, oyunculukta, yönetmenlikte iyi iletişim becerisine sahip ve dışarıdan gelen fikirlere açık olmanın büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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