Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başladı.

Şimdilerde yayın hayatına başlayan Seni Çok Bekledim dizisinde başrol oynayan Özcan Deniz, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir çocuğunun annesi olan Feyza Aktan ile sorunlu bir süreçten geçen Özcan Deniz, yeni bir aşka yelken açtı.

ARALARINDA 23 YAŞ VAR

Posta'da yer alan habere göre, 49 yaşındaki Özcan Deniz söylentilere göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte. Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın ilişkisinin geçen yaz başladığı iddia ediliyor.

ESKİ EŞİYLE DAVALIK OLDU

Özcan Deniz, 2018 yılında evlendiği Feyza Aktan ile 2019 yılında tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra Aktan'ın yaşadığı evin oyuncuya ait olmasından dolayı mahkemelik olan çift, geçtiğimiz günlerde şiddet olayıyla gündeme geldi. Evliyken Özcan Deniz tarafından şiddet ve tehdide maruz kaldığını söyleyen Aktan, Özcan Deniz'den şikayetçi olmuştu.