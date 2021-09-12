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Oyuncu Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi

Hürriyet - Haberler | Magazin
Oyuncu Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi

Uzun zamandır birlikte olan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar dünyaevine girdi.

Uzun zamandır birlikte olan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar dünyaevine girdi. Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğününde renkli anlar yaşandı.

Çiftin nikah şahitliklerini, oyuncu Engin Akyürek ile müzisyen Toygar Işıklı üstlendi. Işıklı daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını söyledi.

Arkadaşlarının düğününde oldukça eğlenen Engin Akyürek de sık sık sahneye çıkarak oynadı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman çifti de düğüne katılanlar arasındaydı.

Düğünden sonra duygularını sosyaL medyadan getiren ünlü çift teşekkür mesajı paylaştı.

Ahmet Tansu Taşanlar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; Seninle tanıştıktan bir hafta sonra abimi arayıp "evleneceğim kadınla tanıştım" demiştim... Üstünden 10 sene geçti, sevgililiğimiz bir ömür sürecek biliyorum, ama senin kocan olmak da bambaşka bir hismiş.... Güzel denizkızım!

Ve bir miktar teşekkürüm var, önce ailelerimize, iyi ki sizin oğlunuz, kardeşiniz, abiniz, yeğeniniz olmuşum. Varlığınıza bin şükür.

Değerli eşimin değerli ailesi sizlere sonsuz teşekkür ederim bu kadar muhteşem bir evlat yetiştirdiğiniz ve bizi birbirimize emanet ettiğiniz için...

Yanımızda olan, olamayan, telefonlarıyla, mesajlarıyla mutluluğumuzu paylaşan bütün dostlara sonsuz teşekkürler..

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Oya Unustasi (@oyaunustasi)'in paylaştığı bir gönderi

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