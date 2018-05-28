Oyuncu Osman Karagöz'den Pucca'ya Barışma Çağrısı

2015 yılında oyuncu Osman Karagöz ile dünya evine giren Selen Işık Pınar, boşanma kararı aldı. Pınar, boşanma haberini sık sık hayatından paylaşımlar yaptığı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Karısının sosyal medya hesabından kendisini engellediğini söyleyen Karagöz, yazdıklarını eşinin görmesi için takipçilerinden şu sözlerle yardım istedi: "Bir de Pınar'a söyleyin beni engellemiş mesajlarım durmuyor"

"APTALCA KARARLAR VERDİM"

Işık'tan boşanmak istemeyen oyuncu eşine şu sözlerle barışma çağrısında bulundu: "Ya hacı biliyorum ben çok iyi bir adam olamadım. Bu konuşmalara nereden başlanır onu da pek çözemiyorum ama bekarken hayatımın kendi içinde en kaybolduğu anda evlendi. Düzenli hayata ayak uydurmam ilk başlarda zaman aldı ya evden çıkmadım ya sosyal oldum ya da çok sosyal olup saçmaladım ortasını bulamadım daha doğrusu.

Sonra karım hamile kaldı bir dış gebelik geçirdi iç kanamadan gidiyordu kadın. Tam o psikolojiden çıktı hamile kaldı ve ben bütün bu olanların arasında ne olduğunu anlamadan onu yalnız bıraktım. Çünkü bende neyin ne olduğunu anlamıyordum. Aptalca kararlar verdim. Hayatımın her evresinde olduğu gibi. Onun içten içe çığlıklarını duymadım. Sanırım bencillik yaptım biraz."

"KARIMI SEVİYORUM"

"Ben karımı seviyorum ve düzeleceğini biliyorum bu durumun. Biz seninle daha ne yollar aşacağız, başındayız daha dur. Ben ilk sınavda kağıdıma bakabilir miyim aptallığını yapmış olabilirim. Depresyonu anlamadım, değişimine ayak uyduramadım, korktum. Bunu da atlatırız, İllet, cazgır, inatçı bir kadın olmana rağmen ben seni böyle seviyorum."

"KARI-KOCA OLARAK SINIFTA KALDIK"

Işık, boşanmak istediğini şu sözlerle açıklamıştı: "Osi (Osman Karagöz) ile evliliğimizin artık sonuna geldik. İnanılmaz direndim, yemin ederim çok uğraştım ama yok olmadı. Gerçekten olmadı... Bazen sevgi yetmiyor. Karı koca olarak ikimiz sınıfta kaldık maalesef. Bin kez değil, milyon kez düşündüm. Ve hepsinin sonu, ayrılığa vardı"