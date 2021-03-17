Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor

Yasak Elma dizisinde Cansu karakterini oynayan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından leopar desenli süper mini elbiseli pozlarını paylaştı. Oyuncunun pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Rol aldığı dizilerdeki karakterleriyle her daim farkını ortaya koyan Nilperi Şahinkaya, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alıyor. Dizideki Cansu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Şahinkaya, Instagram'daki paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

"DOĞAL HABİTATINDA"

1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan başarılı oyuncu, son olarak leopar desenli süper mini elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Koltuğun tepesinde pozlar veren oyuncu paylaşımına "Doğal habitatında" notunu ekledi.

İşte Nilperi Şahinkaya'nın pozları...