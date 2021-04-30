Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı
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Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı

Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Ramo dizisinde başrol oynayan Murat Yıldırım, Ramazan ayında alkış toplayan bir harekete imza attı. Erzak kolisi hazırlatan oyuncu, tam kapanmanın başlamasına saatler kala ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek tek tek dağıttı.

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Murat Yıldırım, tam kapanmadan önce ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

BİZZAT KENDİSİ DAĞITTI

Yaptığı yardımlarla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu, Ramazan ayı için erzak kolisi hazırlatarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Oyuncu aracına yüklediği kolileri 17 günlük tam kapanma başlamadan önce tek başına taşıyarak dağıttı. Yıldırım'ın yaptığı bu anlamlı yardım ise bir vatandaşın o anları görüntülemesiyle ortaya çıktı.

GEÇTİĞİMİZ SENE DE KOLİ DAĞITMIŞTI

Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım geçtiğimiz yıl da ramazan ayında bir süpermarkette ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırlarken görüntülenmişti. Kolileri hazırlarken tanınmamak için kapüşonlu bir şekilde alışveriş yapan Yıldırım, hazırlatmış olduğu bu kolileri düşük gelirli ailelere göndermişti. Ayrıca Etiyopya'da da 1000 aileye yardım kolisi gönderen oyuncuya Etiyopyalı çocuklardan "Murat Yıldırım çok teşekkür ederiz" yazılı mesajlar gelmişti.

Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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