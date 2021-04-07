Oyuncu Muharrem Erdemir, vefat etti

Sinema ve tiyatro oyuncusu aynı zamanda gazeteci Muharrem Erdemir, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema ve tiyatro oyuncusu aynı zamanda gazeteci Muharrem Erdemir, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Erdemir'in kızı Eda Erdemir Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının vefat haberini, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." ifadeleriyle duyurdu. Eda Erdemir Kaya paylaşımında, annesi Leyla Erdemir'in de durumunun kritik olduğunu belirtti.

19 Ekim 1964'te Sivas'ta dünyaya gelen Erdemir, İzzet Ünverdi Lisesi'nde okudu. Bir dönem, Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği başkanlığını da yapan emektar oyuncu, "Arka Sokaklar", "Kertenkele", "Akasya Durağı" ve "Şevkat Yerimdar" adlı sevilen yapımların yanı sıra birçok dizi ve filmde rol almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk