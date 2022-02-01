Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın sevgilisine yazdığı mektuptaki bir kelime başlarına bela oldu! İşkence gördüler

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan ve sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı Haber Bahane programının bu haftaki konuğu yönetmen, senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı oldu. Mandıra Filozofu rolüyle tanınan oyuncu, asker babasının şehit olmasını istediğinden, sektöre girişinden ve sevgilisiyle yaşadığı ilginç bir olaydan bahsetti.

Saçıntı, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Mutlu bir çocukluk geçirdin mi?", "Kardeşin neden öldü?", "En büyük hayalin ne?", "Ölüm korkun var mı?", "Levent Kırca'nın ekibinden niye ayrıldın?", "Bunaldığında, sıkıldığında kaçma durumun oluyor mu?" ve "'Tüm gençlikten özür diliyorum' mesajını neden verdin?" sorularına tüm samimiyetiyle cevap verdi.