Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından Mert Öcal, FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak Survivor çekimleri için Dominik'e giden Mert Öcal, yarışmanın bitmesiyle yeniden oyunculuğa geri dönme kararı aldı.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNE DAHİL OLDU

Mert Öcal, FOX TV'de yayınlanan ve başrollerini Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Survivor Mert Öcal'ın diziye dahil olmasının ardından ünlü yarışmacıya yorum yağdı. Ancak konu hakkında ne oyuncudan ne de dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi.

Mert Öcal; Asla Unutma, Rüyalarda Buluşuruz, Oyun Bitti, Görgüsüzler, Aşk Yeniden, Savaşçı, İsimsizler ve Arka Sokaklar gibi projelerde yer aldı.