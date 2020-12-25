Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu

25.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:24

Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından Mert Öcal, FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak Survivor çekimleri için Dominik'e giden Mert Öcal, yarışmanın bitmesiyle yeniden oyunculuğa geri dönme kararı aldı.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNE DAHİL OLDU

Mert Öcal, FOX TV'de yayınlanan ve başrollerini Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Survivor Mert Öcal'ın diziye dahil olmasının ardından ünlü yarışmacıya yorum yağdı. Ancak konu hakkında ne oyuncudan ne de dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi.

Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Mert Öcal; Asla Unutma, Rüyalarda Buluşuruz, Oyun Bitti, Görgüsüzler, Aşk Yeniden, Savaşçı, İsimsizler ve Arka Sokaklar gibi projelerde yer aldı.

Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Haber Yorumları (2)
JEM BEY: o geliyorsa dahadaosa İZLEMEM :)
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KIRMIZI.: Bu diziyi izleyen var mı acaba ?
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:32:19. #1.15#
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