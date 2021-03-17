Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı

Erhan Kanioğlu ile çekişmeli bir boşanma sürecinde olan sunucu ve oyuncu Meral Kaplan, eşinin şirketinde olay çıkardı. Sinirlerine hakim olamayan Kaplan, tırnaklarıyla eşine saldırdı. Kanioğlu ise yaşadıklarını polise bildirerek darp raporu aldı. Oyuncu hakkında hakaret, tehdit, eşi basit yaralama suçlarından dava açıldı.

Magazin camiasının tanınan isimlerinden Meral Kaplan'ın geçtiğimiz sene boşanma süreci devam eden eşi Erhan Kanioğlu'nın ofisini basarak sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı.

İŞ YERİ BASARAK TEHDİTLER SAVURDU

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Meral Kaplan, 2011 yılında evlendiği Erhan Kanioğlu'yla olaylı bir boşanma süreci yaşıyor. İddiaya göre Kaplan, geçen yıl, 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş'taki iş yerine gitti. Çift burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etti, ardından da saldırdı.

TIRNAKLARIYLA EŞİNE SALDIRDI

Darp edilen Erhan Kanioğlu, polisi arayarak yardım istedi ve ardından eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp'a sevk edilen Kanioğlu'nun tırnakla hafif şekilde yaralandığına dair rapor verildi. Bunun üzerine Kaplan hakkında hakaret, tehdit, eşi basit yaralama suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.