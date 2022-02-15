Yargı'nın başrol oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı - Haberler
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Yargı'nın başrol oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Yargı dizisinde başrol oynayan Mehmet Yılmaz Ak, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile yollarını ayırdı. Çift, ayrılık kararı sonrası sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını sildi.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde savcı Pars karakterine hayat veren 36 yaşındaki Mehmet Yılmaz Ak, işinden bulduğu mutluluğu özel hayatında bulamadı. Ak, uzun süredir aşk yaşadığı Nazlı Çetin ile ayrıldı.

FOTOĞRAFLARINI SİLDİLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ak, fikir anlaşmazlığı yaşadığı gerekçesiyle eski Miss Turkey finalisti sevgilisiyle yollarını ayırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve ayrılık kararlarıyla ilgili de herhangi bir açıklama yapmayan çift, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını da kaldırdı.

Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı

Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı

Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mehmet Yılmaz Ak, Instagram, Kanal D, Yargı, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

yiğit:

o kim bu kim ..

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