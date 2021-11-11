Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı, iş arkadaşına tehditler savurdu: Katliam yapacağım - Haberler Magazin
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Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı, iş arkadaşına tehditler savurdu: Katliam yapacağım

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Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın, birlikte çalıştığı Beste Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenince küplere bindi. Çetindağ'ın eşini arayan Tuğçe Vargın, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurunca karakolluk oldu.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, birlikte çalıştığı Beste Çetindağ ile karakolluk oldu. İş ve arkadaşlık ilişkisini bitirdiği Beste Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenen Vargın, küplere binince ortalık karıştı.

"KATLİAM YAPACAĞIM"

Sabah'ta yer alan habere göre, Tuğçe Kuzey, Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu. Çetindağ'ın şikayetçi üzerine Vargın hakkında soruşturma başlatıldı.

Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı, iş arkadaşına tehditler savurdu: Katliam yapacağımKuzey Vargın ve Tuğçe Vargın

Usta oyuncunun kızı Tuğçe Vargın, bir dönem Mehmet Akif Alakurt ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı, iş arkadaşına tehditler savurdu: Katliam yapacağım

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