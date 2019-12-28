Oyuncu Kushal Punjabi, evinde canına kıydı
Günlerdir haber alınamayan Bollywood'un ünlü oyuncularından Kushal Punjabi, Mumbai'deki evinde ölü bulundu. Yapılan tespitlerde oyuncunun yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Oyuncu geride bıraktığı 3 yaşındaki oğluna da bir not bıraktı.
Hint sinemasının önde gelen isimlerinden 37 yaşındaki Kushal Punjabi, Mumbai'deki evinde ölü olarak bulundu. Punjabi'den bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verince gerçek ortaya çıktı.
CANINA KIYDI
Gelen ihbar üzerine sağlık ekipleriyle eve gelen polis memurları, kapıyı kırarak içeri girdi. Punjabi'nin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede ünlü oyuncunun kendi yaşamına son verdiğini tespit etti.
3 YAŞINDAKİ OĞLUNA NOT BIRAKTI
Polis kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre Punjabi, geride kalan 3 yaşındaki oğlu için bir not bıraktı. Ülke basınındaki haberlere göre: Punjabi söz konusu notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdı. İsim vermeden açıklamalarda bulunan oyuncunun yakınları, Punjabi'nin bir süredir depresyonla mücadele ettiğini öne sürdü.
Kushal Punjabi, kariyerine 1995 yılında dansçı olarak başladı ve sonrasında televizyon şovları ve birçok filmde yer aldı.