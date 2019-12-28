Oyuncu Kushal Punjabi, evinde canına kıydı

28.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:22

Hint sinemasının önde gelen isimlerinden 37 yaşındaki Kushal Punjabi, Mumbai'deki evinde ölü olarak bulundu. Punjabi'den bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verince gerçek ortaya çıktı.

CANINA KIYDI

Gelen ihbar üzerine sağlık ekipleriyle eve gelen polis memurları, kapıyı kırarak içeri girdi. Punjabi'nin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede ünlü oyuncunun kendi yaşamına son verdiğini tespit etti.

3 YAŞINDAKİ OĞLUNA NOT BIRAKTI

Polis kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre Punjabi, geride kalan 3 yaşındaki oğlu için bir not bıraktı. Ülke basınındaki haberlere göre: Punjabi söz konusu notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdı. İsim vermeden açıklamalarda bulunan oyuncunun yakınları, Punjabi'nin bir süredir depresyonla mücadele ettiğini öne sürdü.

Kushal Punjabi, kariyerine 1995 yılında dansçı olarak başladı ve sonrasında televizyon şovları ve birçok filmde yer aldı.