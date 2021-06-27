Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan, oyuncu Tatlıtuğ'un vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakarlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım." dedi.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Ünlü sanatçı ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Candan Erçetin Dr. Mehmet Öz, Okan Bayülgen ve Cedi Osman yer almıştı.

Çekimleri süren, birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayımlanmaya devam edecek.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar
Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 17:07:53. #1.15#

title