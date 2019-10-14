Oyuncu Kerem Bürsin'den Nilperi Şahinkaya itirafı: Soğan ve sarımsaklı dürüm yeyip beni öp diyordu

14.10.2019 12:11

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan ve Zeynep Ocak'ın sunduğu Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Bürsin, bir dönem birlikte oynadığı Nilperi Şahinkaya ile ilgili herkesi güldüren itiraflarda bulundu.

HANDE DOĞANDEMİR'İN AĞZI KOKMUYORDU

Rol aldığı projelerdeki öpüşme sahnelerinden bahseden Kerem Bürsin, "Güneşi Beklerken' dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu." dedi.

"SOĞAN YEYİP GEL BENİ ÖP DİYORDU"

Dijital platform üzerinden yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinde partner olduğu Nilperi Şahinkaya'dan bahseden oyuncu, "Partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da "Gel beni öp" diyordu." şeklinde konuştu.