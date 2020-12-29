Oyuncu Kemal Başar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Oyuncu Kemal Başar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:04
Oyuncu Kemal Başar, AA'nın

Oyuncu Kemal Başar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oyuncu Kemal Başar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde, Murtadha Al-Sudani'nin "Bağdat'ta çatışma" başlıklı fotoğrafını oylayan sanatçı, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun çektiği "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" fotoğrafını seçti.

Kemal Başar, "spor" kategorisinde ise oyunu Erçin Ertürk imzalı "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan

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