Oyuncu Kaan Taşaner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TRT 1'de yayımlanan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde "Marcus" karakterini canlandıran oyuncu Kaan Taşaner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Taşaner, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber muhabirliğinin muazzam ve zor bir iş olduğunu söyleyen Taşaner, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını seçerek, "Böyle bir rahatsızlıkta en önemli şey, birinin konuşarak kendi derdini ve acısını ifade edebilmesidir. Üstüne üstlük işitme engelli olması, onun için durumu çok daha zorlaştırıyor. İletişimi de zor hale getiriyor. Umarım iyileşmiştir bu hasta. O yüzden benim için çok etkileyici bir fotoğraf oldu." dedi.

Spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" başlıklı fotoğrafı tercih eden Taşaner, "Sıfıra sıfır çok acayip bir fotoğraf. Fotoğraf sanatının, artık dijitalle birlikte pek de kıymeti kalmadı. O dijital dünyanın kolaylaştırdığı şeyler, fotoğraf sanatına zarar veriyor. Bence bunu seçen çok insan vardır. Acaba ödülle döndüler mi? Şahane bir an yakalanmış. Ben çok beğendim. Çok da severim. Eskiden çok da izlerdim." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı sanatçı, yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" karesinden çok etkilendiğini aktararak, oyunu, Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 5 bini bulan mandaların, günün sonunda ferahlamak için girdikleri sudaki görüntülerini yansıtan fotoğraf için kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk