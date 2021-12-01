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Oyuncu Jessica May'ın büyük üzüntüsü

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Oyuncu Jessica May'ın büyük üzüntüsü

Ekranların güzel oyuncusu Jessica May, önceki gün eşi Hüseyin Kara ile Etiler'de objektiflere yansıdı. May, henüz Türk vatandaşı olamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. İşte detaylar...

Eşiyle alışverişe çıktığını belirten May, ayaküstü gazetecilerin sorularını cevapladı.

FİLM MÜJDESİ VERDİ

Yeni bir film çektiğini ve yakın zamanda vizyona gireceğini belirten Jessica May, "Televizyon için görüştüğümüz projeler var ama henüz netlik kazanmış değil. Onun dışında mini bir dizi çektik, dijital de yayınlanacak." dedi.

"TC VATANDAŞI OLMAK KOLAY DEĞİL"

Sık sık memleketi Brezilya'ya giden Jessica May, "Henüz TC vatandaşı olamadım. İnsanlar TC vatandaşı olmak kolay diye bir dedikodu çıkarmış yok öyle bir şey. 4 yıldan beri başvurum devam ediyor, kaç defa mülakata çağrıldım ama nafile.

O yüzden bir yerde 'TC vatandaşı olmak çok kolay' diyen birisini görürseniz inanmayın. Kapı duvar! Ama eşim burada ve burası gerçekten benim ikinci vatanım. Verdiğim mücadeleyi bırakmayacağım." diyerek sitemde bulundu.

Oyuncu Jessica May'ın büyük üzüntüsü

Oyuncu Jessica May'ın büyük üzüntüsü

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