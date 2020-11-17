Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım
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Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım

17.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:40
Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Irmak Ünal, virüsün telefondan bulaştığını söyledi. Yaşadıklarını anlatan Ünal, takipçilerini de uyarmayı ihmal etmedi.

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bir süre hastanede tedavisi yapılan Irmak Ünal taburcu oldu. Sosyal medyada takipçilerini uyaran Irmak Ünal, tedavi süreci neler yaşadığını, virüsü nasıl kaptığını anlattı.

"BİR ARKADAŞIM TELEFONUMU ELİNE ALDI VE VİRÜS ORADA BULAŞTI"

Irmak Ünal, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim" diye konuştu.

Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, "Etrafta 'Bir şey yok. Oldum bitti' diyenleri dinlemeyin" uyarsısında bulundu.

Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım
Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım
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