Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi

Oyunculuğu ile takdir toplayan ekranların aranan yüzü İpek tuzcuoğlu, uzun bir aradan sonra, önceki gün Nişantaşı City's AVM çıkışı objektiflere takıldı. Görüntüsüyle yıllara meydan okuyan başarılı oyuncu, verdiği kilolarıyla adeta eridi.

"ARTIK SAKİN BİR HAYAT SÜRÜYORUM"

Gazetecileri karşısında gören İpek Tuzcuoğlu, menajeri Engin Esen ile görüşmek için Nişantaşı'na geldiğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Artık sakin bir hayat sürdürüyorum. O yüzden pek beni görmüyorsunuz. Çok nadir geliyorum Nişantaşı gibi yerlere" dedi.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada 47 yaşındaki oyuncunun, kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı.