Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, bir çekim için kasığına kadar yırtmacı olan elbise giyerek kamera karşısına geçti. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Züleyha karakteriyle alkış toplayan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz etmeye devam ediyor.
YIRTMACIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Dizisi sezon finalini yapan oyuncu, tatil ve çekimlerini de buna göre ayarlamaya başladı. Tatile ara vererek bir kıyafet markası için poz veren oyuncu, kasığına kadar çıkan yırtmaçlı elbisesiyle görenleri büyüledi. Oyuncunun düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.