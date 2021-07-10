Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, bir çekim için kasığına kadar yırtmacı olan elbise giyerek kamera karşısına geçti. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Züleyha karakteriyle alkış toplayan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz etmeye devam ediyor.

YIRTMACIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Dizisi sezon finalini yapan oyuncu, tatil ve çekimlerini de buna göre ayarlamaya başladı. Tatile ara vererek bir kıyafet markası için poz veren oyuncu, kasığına kadar çıkan yırtmaçlı elbisesiyle görenleri büyüledi. Oyuncunun düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Hilal Altınbilek'ten çok konuşulacak pozlar...

Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor
Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor
Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor
Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Müslüm Gürses Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 08:00:28. #1.16#

title