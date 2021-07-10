Oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest ediyor

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, bir çekim için kasığına kadar yırtmacı olan elbise giyerek kamera karşısına geçti. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.