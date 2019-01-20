Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz Kaza Yaptı

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz'ın gecesi neredeyse kötü bitiyordu. Küçükköse ve Şaşmaz'ın bulunduğu araç, Beşiktaş Vodefone Arena yönüne dönerken yolun ıslak olması nedeniyle virajı alamadığı için kaldırıma çıktı ve kaza yaptı. Yaşanan bu talihsiz olaydan ünlü iki isim yara almadan kurtuldu.

KAZA SONRASI GÜLÜMSEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

İkilinin kaza sonrasında gülümsemeleri dikkat çekerken, "Hazal Filiz Küçükköse, inşaatın olması nedeniyle gelen tankerlerin arkasından sular dökülüyor, burası da kaygan bir viraj olduğu için bizimle birlikte 3-4 araç aynı tehlikeyi atlattı" diye konuştu.

KAZAYI UCUZ ATLATTILAR

Kazayla ilgili ikili, sağlık sorunu yaşamadıklarını arabanın kiralık olduğunu söyleyip alkol muayenesinden sonra olay yerinden ayrıldılar.