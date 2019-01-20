Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz Kaza Yaptı
Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz, dün akşam Beşiktaş Vodefone Arena yönüne dönerken yolun ıslak olması nedeniyle virajı alamadığı için kaldırıma çıktı ve kaza yaptı.
Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz'ın gecesi neredeyse kötü bitiyordu. Küçükköse ve Şaşmaz'ın bulunduğu araç, Beşiktaş Vodefone Arena yönüne dönerken yolun ıslak olması nedeniyle virajı alamadığı için kaldırıma çıktı ve kaza yaptı. Yaşanan bu talihsiz olaydan ünlü iki isim yara almadan kurtuldu.
KAZA SONRASI GÜLÜMSEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ
İkilinin kaza sonrasında gülümsemeleri dikkat çekerken, "Hazal Filiz Küçükköse, inşaatın olması nedeniyle gelen tankerlerin arkasından sular dökülüyor, burası da kaygan bir viraj olduğu için bizimle birlikte 3-4 araç aynı tehlikeyi atlattı" diye konuştu.
KAZAYI UCUZ ATLATTILAR
Kazayla ilgili ikili, sağlık sorunu yaşamadıklarını arabanın kiralık olduğunu söyleyip alkol muayenesinden sonra olay yerinden ayrıldılar.
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Bu bir işaret. Aman dikkatCevap Yaz 27 1 Yayından Kaldır
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ölmüşlermi..? siz onu söyleyin..!Cevap Yaz 4 41 Yayından Kaldır
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Abidik gubidik işler,yorum yok,şahısları tanımıyoruz,Cevap Yaz 36 1 Yayından Kaldır
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vatandaşta kaza yapıyo hiçte haber olmuyo onlaramı üzüleceğizCevap Yaz 40 1 Yayından Kaldır
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aman bir üzüldük sormayın kimmiş bunlar ünlümüydüler hiç görmedikCevap Yaz 40 1 Yayından Kaldır