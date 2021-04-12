Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu

Bakanlık talimatı verdi! Belgesi olmayan artık bu 40 mesleği yapamayacak

Polis de şaşırdı! Sıradan bir denetime, genç kızın gözyaşları damga vurdu

Görüntüleri infial yaratan Cihangir sapığı hiç beklemediği bir yerde yakalandı

Türkiye'de sosyal medya hesabında en çok takipçisi bulunan ünlüler listesinde ilk sıralarda yer alan Hande Erçel, Instagram'dan ev halini paylaştı. Oyuncunun pozlarından çok kombinin fiyatı gündem oldu.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, 20 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ev hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun çiçekler içinde verdiği poz da en çok dikkat çeken ayrıntı ise pahalı kıyafetleri oldu.

EV KOMBİNİ 1167 TL

Ayna karşısında çiçekler içinde bir fotoğraf paylaşan Erçel'in üzerindekilerin fiyatı dikkat çekti. Hande'nin giydiği hırka, bluz ve şortun değeri 1167 TL. (Hırka fiyatı 529 TL, bluz fiyatı 339 TL, şort fiyatı ise 299 TL)

26 yaşındaki oyuncunun ev kombininin bile bu kadar pahalı olması bazı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.