Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı
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Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı

18.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:01
Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı

Oyuncu Gülse Birsel, koronavirüs salgınının artış göstermesinin ardından getirilen kısıtlı sokağa çıkma yasağına yıllar önce yayınlanan Avrupa Yakası'ndan Burhan Altıntop karakterinin videosunu paylaşarak gönderme yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni koronavirüs tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Buna göre; 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

BURHAN ALTINTOP'UN SAHNESİNİ YAYINLADI

Getirilen yasağın duyurulmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Gülse Birsel, yıllar önce yayınlanan Avrupa Yakası dizisinden Burhan Altıntop'un bir sahnesini yayınladı. Oyuncu paylaşımına "Son Covid 19 yasaklarına göre hangi akşam saat kaçta kim tam olarak nerede olacak, paket servis hafta ortası kaça kadar, hafta sonu restorandan tatlı helva getirtme vaktimiz olacak mı yoksa o da 20.00'den sonra şey mi..." notunu yazdı.

Birsel'in paylaştığı video kısa sürede 680 binden fazla izlendi.

Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaptığı paylaşımla kahkahaya boğdu
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