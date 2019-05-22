Oyuncu Gülse Birsel Mesleki Deformasyon Yaşadığını İtiraf Etti

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı not ile takipçilerini üzdü.

"GÜLDÜRME ÇABASINA GİRMEK"

Dizide birlikte oynadığı oyuncularla çekilmiş fotoğrafları hesabından paylaşan Birsel, karenin altına yazdığı satırlarla ilginç bir itirafta bulunarak, "Bir anı fotoğrafı için bile 2 saniye objektife efendi gibi gülümsemeyi başaramamak, istemsizce birbirini güldürme çabasına girmek: Mesleki deformasyon." dedi.

"HAFTADA BİR GÜN İZİN OLACAK"

AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Gülse Birsel; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren gibi birçok ünlü ismin yer aldığı 'Jet Sosyete' dizisinin önümüzdeki sezon televizyon platformunda olmayacağını, internet platformunda seyircinin karşısına çıkacağını söylemişti. Oyuncu, "Dizimiz önümüzdeki sezon televizyon platformunda değil, İnternet platformunda olacak. 120-150 dakikalar sitcom tarzında olmuyor. 45-50 dakikalar arasında yapacağız, Sitcom tarzında fıstık gibi. Artık insana yakışır bir şekilde yaşamak istiyorum. En azında haftada bir gün izin olacak" demişti.