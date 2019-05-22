Oyuncu Gülse Birsel Mesleki Deformasyon Yaşadığını İtiraf Etti
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mesleki deformasyon yaşadığını takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı not ile takipçilerini üzdü.
"GÜLDÜRME ÇABASINA GİRMEK"
Dizide birlikte oynadığı oyuncularla çekilmiş fotoğrafları hesabından paylaşan Birsel, karenin altına yazdığı satırlarla ilginç bir itirafta bulunarak, "Bir anı fotoğrafı için bile 2 saniye objektife efendi gibi gülümsemeyi başaramamak, istemsizce birbirini güldürme çabasına girmek: Mesleki deformasyon." dedi.
"HAFTADA BİR GÜN İZİN OLACAK"
AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Gülse Birsel; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren gibi birçok ünlü ismin yer aldığı 'Jet Sosyete' dizisinin önümüzdeki sezon televizyon platformunda olmayacağını, internet platformunda seyircinin karşısına çıkacağını söylemişti. Oyuncu, "Dizimiz önümüzdeki sezon televizyon platformunda değil, İnternet platformunda olacak. 120-150 dakikalar sitcom tarzında olmuyor. 45-50 dakikalar arasında yapacağız, Sitcom tarzında fıstık gibi. Artık insana yakışır bir şekilde yaşamak istiyorum. En azında haftada bir gün izin olacak" demişti.
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gülse biz seni her halinle seviyoruz. lütfen daha fazla estetik yaptırma tanınmaz hale geldin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ya buda haber mi , ayrıca da o esprili bir yaklaşımCevap Yaz Yayından Kaldır
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netflixte çıksın dizileeerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen zaten bi avrupa yakasinda iyidin oda ata demirer ve diger kiymetli oyuncular sayesinde. Yoksa senden bi cacik olmazCevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
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mesleki deformasyon derken. . ağır parça kaldırırken belini mi incitti acaba ?yada elini kameraya mı kaptırdı ?Cevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır