Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
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Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzadeve Barış Kılıç'ın paylaştığı Yasak Elma dizisine oyuncu Gül Korkmaz dahil oldu.

27.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:56
Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

71. bölümde Dürdane karakteriyle Yasak Elma dizine katılan başarılı oyuncu Gül Korkmaz, Halit'in () iflas ederek şoförünün evine taşınmasıyla komşu olduğu Dürdane rolüyle dizide yer alacak.

Gül Korkmaz Kimdir?

13 Şubat 1986 doğumlu oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar'ından mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünde okumaya başladı. Kilit, Herostratos'u Unut, Alçalarak Yüksel oyunlarının yanı sıra; Paramparça, Suç Dosyası, Akasya Durağı ve Karadayı dizilerinde yer aldı.

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