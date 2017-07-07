Oyuncu Gözde Kansu, Sevgilisiyle Öpüşecekken Flaşlar Patladı

'İçerde' dizisinin geçtiğimiz ay final yapmasıyla tatile çıkan oyuncu Gözde Kansu, önceki gece Cihangir'deydi.

SEVGİLİSİYLE GÖZ GÖZE GELDİ

Sevgilisi Engin Tozak ve arkadaşlarıyla bir şeyler içtiği sırada masadan kalkanlara yer vermek için ayaklanan Kansu, sevgilisi ile göz göze geldi.

ÖPÜŞECEKLERİ SIRADA FLAŞLAR PATLADI

Bir anda aşka gelen çift öpüşeceği sırada patlayan flaşlarla kendilerini geriye çekti.

Ünlü oyuncu böyle görüntülendi;





