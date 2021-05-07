Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin ilginç romantizmi! Önce dişlerinin arasını temizledi sonra öpücüklere boğdu
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Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin ilginç romantizmi! Önce dişlerinin arasını temizledi sonra öpücüklere boğdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Öğle yemeği için arkadaşlarıyla dışarıda buluşan oyuncu Gerard Butler ve sevgilisi Morgan Brown arasındaki romantizm görenlerin midesini bulandırdı. Brown, önce sevgilisinin dişinde kalan yemek artıklarını temizledi sonra da öpücüklere boğdu.

51 yaşındaki ünlü oyuncu Gerard Butler, kendisinden 1 yaş küçük olan sevgilisi Morgan Brown ve bir grup arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için buluştu. Batı Hollywood'da bir restoranın dış mekanında toplanan grup, sohbet ederek yemek yedi.

SEVGİLİSİNİN DİŞLERİNİN ARASINI TEMİZLEDİ

Yemek yiyen çiftten Brown, sevgilisinin dişlerinde yemek artığı kaldığını fark edince hemen harekete geçti. Brown hemen uzanarak sevgilisinin dişlerinin arasındaki artıkları temizledi. Sevgilisinin yaptığıyla mutlu olan oyuncu Butler ise gülerek karşılık verdi.

Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin ilginç romantizmi! Önce dişlerinin arasını temizledi sonra öpücüklere boğdu

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Yemeğin ardından mekandan ayrılan çift, araçlarına binmeden birbirini öpücüklere boğdu. İlişkileri bir dargın bir barışık giden çift, birbirini öperek etraftaki magazincilere de aldırış etmedi. Son günlerde kilo alan oyuncunun çıkan göbeği de dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin ilginç romantizmi! Önce dişlerinin arasını temizledi sonra öpücüklere boğdu
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin ilginç romantizmi! Önce dişlerinin arasını temizledi sonra öpücüklere boğdu
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin ilginç romantizmi! Önce dişlerinin arasını temizledi sonra öpücüklere boğdu
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin ilginç romantizmi! Önce dişlerinin arasını temizledi sonra öpücüklere boğdu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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