Oyuncu Esra Dermancıoğlu, eteğinin kalçasına kadar açıldığı pozla takipçilerini çileden çıkardı

18.10.2019 09:19

Bir döneme damgasını vuran dizi Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde kötü karaktere başarıyla hayat veren Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Dermancıoğlu, eteğinin kalçasına kadar açılmış bir şekilde arkadaşıyla poz verdi. Dermancıoğlu, Elinde patates kızartmasının olduğu tabakla verdiği pozu "Patates kızartması selülit yapmaz" notunu düştü.

"KEŞKE SELÜLİT YAPSAYDIN"

Beren Saat ile yakın dost olan ve oyuncunun sıkıntılı günlerinde yanında olan Dermancıoğlu'nun bu pozu takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı. Oyuncunun bacak dekolteli pozuna "Keşke selülit yapsaydı da sadece ona odaklanır geriye kalanını görmezdik, kısmet değilmiş" gibi yorumlar yapıldı.

Son "Bir Zamanlar Çukurova" dizisine transfer olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, şimdilerde bir tiyatro projesi için çalışmalarda bulunuyor.