Oyuncu Enis Arıkan, Jet Sosyete Dizisinin Çekimlerinde Kalçasını Yaktı

Jet Sosyete dizinin yeni bölümünde yemek programı sunucusu olan oyuncu Enis Arıkan, çekim esnasında tezgaha oturdu. Tezgahta oturarak replikleri söyleyen oyuncu, ocağın birden açılmasıyla kalçasını yaktı. Oyuncunun yaşadığı kaza hakkında konuşan Gülse Birsel, "294 bölüm sitcom çektim, böylesini görmedim" dedi.

"YANMAYA BAŞLAMIŞIM"

Yaşadığı trajikomik anları Instagram hesabının hikayesinden paylaşan oyuncu şunları söyledi: "Ben havalı havalı sunuculuğu yaparken popomu tezgaha koydum. Oradan devam ettirdim. Bir yandan oturuyorum bir yandan anlatıyorum. Derken bir küçük sıcaklık hissetmeye başladım anlam veremediğim. Meğer ben o totoyla ocağı çalıştırmışım, düğmeyi çevirmişim 'çıt çıt çıt çıt' diye... O sırada sunuculuk yapıyorum. Ocağı yakmışım ve o yuvarlağın üzerinde oturuyorum. Ve yanmaya başlamışım. Sonra bağıra çağıra üzerimden atlayıp popoma vurmaya başladık, söndürmeye çalıştık. İnanılmaz bir anda. Şu ülkede bir tek benim başıma gelebilirdi. Totosuyla ocak açan ilk oyuncu."

"294 BÖLÜM SİTCOM ÇEKTİM BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Ünlü oyuncu Gülse Birsel ise rol arkadaşının yaşadığı bu olay için 294 bölüm sitcom çekti, böylesini görmedim diyerek şunları söyledi: Bu hafta çok acayip bir bölüm geliyor! Çekerken kah güldük kah yorgunluktan öldük, ama bomba oldu. Enis Arıkan yemek yarışması sahnesinde "insanı insana insanla anlatmak" yerine "oturduğu yerden, oturduğu yerle ocağı açıp 'oturduğu yeri' yakan" ilk oyuncu olarak tarihe geçti.Çekim hatalarında ilgiyle izleyeceksiniz. Anlatılmaz yaşanır! 294 bölüm sitcom çektim, böylesini görmedim!"