Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı
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Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı

02.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:44

Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından mini etekli pozlarını paylaştı. Özdemir'in fotoğrafları kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cesur pozlarını yayınladı.

1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Evinde masa başında bilgisayarıyla ilgilenen Demet Özdemir, giydiği üst takım ve siyah mini eteğiyle göz kamaştırdı. Oyuncunun pozları kısa sürede 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı. Özdemir'in neon yeşil topuklu botları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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İşte oyuncunun beğeni yağan pozları...

Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı
Haber Yorumları (7)
ÇELENK: Güzele çirkin diyemezsin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İSPİRLİDADAS: İyİde bunun neresi güzel, güzel oyuncu demişsiniz. Güzellikle alakası yok, bildiğin balon, ne kadar yapmacık ne kadar estetik yaptırdıysa artık.
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MARDİNLİ GAFFUR: Tablo gibi kadın açıl susam açıl
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500
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