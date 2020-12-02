Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı
02.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:44
Güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından mini etekli pozlarını paylaştı. Özdemir'in fotoğrafları kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cesur pozlarını yayınladı.
1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI
Evinde masa başında bilgisayarıyla ilgilenen Demet Özdemir, giydiği üst takım ve siyah mini eteğiyle göz kamaştırdı. Oyuncunun pozları kısa sürede 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı. Özdemir'in neon yeşil topuklu botları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.