Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı
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Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı

15.11.2020 22:18 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:27
Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı

Geçtiğimiz günlerde eşinden boşanan Damla Ersubaşı'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Ersubaşı bu değişimin sebebinin estetik olmadığını söyledi. Ersubaşı, 'Neden bu kadar çok estetik yaptırıyorsunuz?' sorusuna, "Çok derken? Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu var' dedi. Öte yandan Ersubaşı, göğüs estetiği yaptırdığını da takipçileriyle paylaştı.

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

''ÖZELLİKLE BURNUMU YAPTIRACAĞIM''

İki çocuk annesi olan Ersubaşı, "Yüzüne neden bu kadar estetik yapıyorsun?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez. Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yapacağım. Özellikle burnumu"

"GÜZEL PHOTOSHOP YAPIYORUM"

Damla Ersubaşı, "Burnun zaten estetikli" yorumunu yapan bir takipçisine ise, "Yok, değil. Sadece güzel photoshop yapıyorum" cevabını verdi.

GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRDI

Damla Ersubaşı, göğüs estetiği yaptırdığını da itiraf ederek doktorunun adını takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Damla Ersubaşı, değişimini estetiğe değil photoshop'a bağladı
Oyuncu Damla Ersubaşı, değişimini estetiğe değil photoshop'a bağladı
Oyuncu Damla Ersubaşı, değişimini estetiğe değil photoshop'a bağladı
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